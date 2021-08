Nay Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay Nay, Pyrénées-Atlantiques 19 parcours d’interprétation du patrimoine pour tous Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

19 parcours d’interprétation du patrimoine pour tous Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay, 17 septembre 2021 09:00, Nay. Journée du patrimoine 2021 Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay. Gratuit 0559139499, accueil@tourisme-bearn-paysdenay.com

17 – 19 septembre 19 parcours d’interprétation du patrimoine pour tous * Patrimoine industriel, religieux, vernaculaire ou encore paysager, en ville ou à travers bois, à chacun son chemin! Des sites protohistoriques, en passant par les bastides jusqu’aux usines du XIXe siècle ; au travers de son paysage, son urbanisation et de son architecture industrielle ou religieuse, le Pays de Nay vous invite à porter un regard nouveau sur ces éléments de l’histoire des Hommes qui ont contribué au développement du territoire. 19 balades à pratiquer, seul ou en famille, à pied ou en vélo *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Gratuit. Itinéraires à télécharger sur notre site internet

Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay Place du 8 mai 1945, 64800 Nay Nay 64800 Montoulieu Pyrénées-Atlantiques

Le Pays de Nay vous offre, au gré de vos promenades, une découverte exceptionnelle de son patrimoine local. Témoignage du passé, symbole de prospérité, représentation d’un savoir-faire traditionnel, l’histoire se conjugue au fil des siècles : de la bastide à la maison traditionnelle en passant par l’architecture béarnaise avec ses somptueuses décorations sculptées, de la maison ouvrière du XIXe siècle jadis symbole d’une prospérité oubliée ou tout simplement ferme agricole. Château, églises, fabrique de sonnailles, musées… Ouvrez les yeux sur votre chemin et multipliez les rencontres !

