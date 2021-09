Intelligences, différentes par nature Muséum d’histoire naturelle de nantes, 18 septembre 2021 10:00, Nantes.

Journée du patrimoine 2021 Muséum d’histoire naturelle de nantes. Gratuit

18 et 19 septembre

Intelligences, différentes par nature

*

Les Anciens pensaient que l’intelligence était le propre de l’Homme. Animaux et plantes n’avaient pas droit à ce privilège. Aujourd’hui, sous l’effet des recherches scientifiques, se fait jour une conception élargie de l’intelligence : capacité à apprendre, mémoriser, communiquer, comprendre son environnement et s’adapter à des situations inconnues. Les porteurs d’intelligence sont ainsi plus nombreux : bactéries, végétaux, animaux, et intelligences artificielles sont éligibles ! Les formes d’intelligence sont désormais plurielles et incomparables. Un parcours de découverte et d’apprentissage jalonné de nombreux dispositifs interactifs pour stimuler la curiosité et l’intelligence de tout un chacun !

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État.

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.



Muséum d’histoire naturelle de nantes square Louis Bruneau, Place de la Monnaie, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined 02 40 41 55 00 http://www.museum.nantes.fr

Le bâtiment correspond à la juxtaposition de deux édifices de période différentes: – une partie construite entre 1821 et 1826 de facture classique qui abrita sucessivement un hôtel de la monnaie, un palais de justice, une école de sciences et une école de commerce avant de devenir partie intégrante du muséum à partir de 1970. – une partie fin XIXe inaugurée en 1875 pour y abriter des collections d’histoire naturelle. L’entrée est surmontée d’un fronton historié, sculpté par Guillaume Grootaers, qui repésente la science éclairant le monde.

Crédits : museum de nantes Gratuit