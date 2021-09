Mimizan Musée-prieuré Landes, Mimizan Concert : In Aethere Musée-prieuré Mimizan Catégories d’évènement: Landes

Vendredi 17 septembre, 20h30 Concert : In Aethere * In Aethere : musique médiévale, religieuse et profane. Du grégorien à Guillaume de Machaut, découvrez les voix et instruments d’époque de Xavier Terrasa et Olivier Tousis. Guidé par un esthète de la musique médiévale, l’Ensemble In Aethere donnera un programme-découverte des trésors du Moyen Âge, In Aethere, dans l’éther, à l’intérieur du clocher-porche. Spécialiste reconnu des musiques du Moyen Âge, chanteur, instrumentiste, Xavier Terrassa est directeur artistique du projet de restitution de l’Instrumentarium de la Cathédrale de Chartres (disques, concerts, master-classes). Il a été membre du Delta Ensemble de Bordeaux, chanté avec l’Ensemble VoXabulaire de Nice, musique contemporaine (Giacinto Scelsi, Berio, John Cage, Messiaen, …) et ancienne (Renaissance, Rossetti, Schütz, Bach, Händel, Carrissimi, …). Baryton, Olivier est le directeur artistique de l’Opéra des Landes. *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h00

Gratuit. Réservation obligatoire. 30 personnes maximum.

Musée-prieuré 39 rue de l’Abbaye, 40200 Mimizan Mimizan 40200 Landes

Le clocher-porche de l’église Sainte-Marie-de-Mimizan est le dernier vestige d’un important prieuré bénédictin du XIIe siècle. Derrière les murs en brique de ce monument, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial au titre du bien « Les Chemins de saint Jacques de Compostelle en France », se cache l’un des plus beaux portails sculptés du sud-ouest de la France. Réalisé au début du XIIIe siècle, ce joyau de l’art médiéval a conservé ses polychromies et possède une des plus vieilles représentations françaises de l’apôtre Jacques le Majeur. Le clocher-porche abrite également des peintures murales datées du XVe siècle.

