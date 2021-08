Dijon Musée National Magnin Côte-d'Or, Dijon Découvrez le musée Magnin Musée National Magnin Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Découvrez le musée Magnin Musée National Magnin, 17 septembre 2021 10:00, Dijon. Journée du patrimoine 2021 Musée National Magnin. Gratuit

17 – 19 septembre Découvrez le musée Magnin * Ouvert au public en 1938, le musée abrite dans un très bel hôtel particulier du XVIIème siècle la collection réunie de 1881 à 1935 par Maurice Magnin (1861-1939), avec la complicité de sa soeur Jeanne (1855-1937). Il présente des tableaux de l’école française, italienne, flamande, hollandaise, anglaise et scandinave, des sculptures, des objets d’art et du mobilier, ainsi qu’un ensemble de plus de 600 dessins exposés par roulement. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h30

vendredi 17 septembre – 13h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h00

*

Musée National Magnin 4 rue des Bons Enfants 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or

03 80 67 11 10 http://www.musee-magnin.fr https://www.facebook.com/musee.magnin Crédits : RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Michel Urtado Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Musée National Magnin Adresse 4 rue des Bons Enfants 21000 Dijon Ville Dijon lieuville Musée National Magnin Dijon