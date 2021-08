Bourbonne-les-Bains Musée municipal de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains, Haute-Marne Découverte libre des collections diverses et variées du musée Musée municipal de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Catégories d’évènement: Bourbonne-les-Bains

17 – 19 septembre Découverte libre des collections diverses et variées du musée * Archéologie, beaux-arts, naturalia et collections extra-européennes, exposition temporaire… visitez librement le musée municipal de Bourbonne-les-Bains. Visite libre du musée qui se compose d’une salle d’archéologie, d’une salle avec des collections de beaux-arts (notamment des tableaux de René-Xavier Prinet, Clément Serveau et Georges Fréset), une collection d’oiseaux naturalisés et des objets extra-européens (africains, océaniens, asiatiques), et d’une salle présentant actuellement l’exposition temporaire « Bourbonne-les-Bains, à la recherche du temps perdu » sur différents lieux emblématiques de la ville. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Musée municipal de Bourbonne-les-Bains Parc du Château, 52400 Bourbonne-les-Bains

03 25 90 69 47

Créé dès 1874, le musée municipal de Bourbonne-les-Bains est transféré en 1910 dans les dépendances de l’ancien château médiéval. À l’origine composée des découvertes faites pendant les fouilles archéologiques dans la ville, la collection est complétée par des dons de particuliers et des achats. L’histoire de la ville est contée au travers des objets et œuvres conservés. Une salle présente les vestiges archéologiques, notamment ceux de la cité thermale antique. La salle des beaux-arts introduit l’histoire artistique de Bourbonne-les-Bains, où de nombreux artistes d’intérêt national sont présents ; des « curiosités » ethnographiques et naturelles terminent ce parcours. Enfin, une dernière salle est dévolue aux expositions temporaires. Le musée est labellisé Musée de France.

