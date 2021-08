Lamballe Musée Mathurin-Méheut Côtes-d'Armor, Lamballe Exposition Mathurin Méheut / En Toutes lettres Musée Mathurin-Méheut Lamballe Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe

Exposition Mathurin Méheut / En Toutes lettres Musée Mathurin-Méheut, 17 septembre 2021 10:00, Lamballe. Journée du patrimoine 2021 Musée Mathurin-Méheut. Gratuit

17 – 19 septembre Exposition Mathurin Méheut / En Toutes lettres * Exposition Mathurin Méheut / En toutes lettres. Un nouveau musée Mathurin Méheut va voir le jour dans un bâtiment rénové du Haras de Lamballe, en 2022. Pour marquer cet événement, un parcours à travers l’histoire du musée et ses collections est proposé au public. Organisé suivant le principe d’un abécédaire, le deuxième volet de l’exposition Mathurin Méheut en toutes lettres permet avant tout de découvrir ou redécouvrir des peintures, dessins et faïences de l’artiste. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Dernière exposition dans la maison du Bourreau place du Martray !

Musée Mathurin-Méheut Place du Martray, 22400 Lamballe Lamballe 22400 Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location16130129.jpg 02 96 31 19 99 http://www.musee-meheut.fr/ http://www.musee-meheut.fr/fr/en-2020/exposition-2020-mathurin-meheut-toutes-lettres-abecedaire.html

Le musée Mathurin Méheut est installé au cœur de Lamballe, dans une maison à pans de bois, bel exemple d’architecture des XIV et XV siècles. Mathurin Méheut (1882-1958) doué d’un grand sens de l’observation et d’une curiosité sans limite, a excellé aussi bien comme peintre, illustrateur et décorateur. Artiste emblématique de la Bretagne, son œuvre reflète également de ses nombreux voyages en France et à l’étranger.

Chaque année le musée présente l’œuvre de l’artiste selon un thème différent.

