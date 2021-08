Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Musée Massey, 17 septembre 2021 10:00, Tarbes.

Vendredi 17 septembre, 10h00, 14h00

Animation pour scolaires / Levez les yeux !

Le travail de Suzanne Jongmans est pluridisciplinaire puisque l’artiste néerlandaise est à parts égales sculpteur, costumière et photographe. Cette pluridisciplinarité lui vient à la fois de ses études à l’Académie des arts visuels de Tilbourg – où elle étudia le design textile et la photographie (1996 – 2000) ; des vêtements que sa mère et sa grand-mère confectionnaient ; mais aussi des livres d’art qu’elle feuilletait enfant. C’est ainsi que sont nées les séries Kindred Spirits et Mind over Matter dont les premières images datent de 2007.

Après une commande importante pour la maison de couture italienne Moncler, à la demande de Valentino, un documentaire lui a été consacré dans ‘Die Deutsche Welle’, et elle a attiré l’attention de CNN, bénéficié d’une exposition personnelle au Comité économique et social européen (CESE) et participé à une exposition au Weltmuseum de Vienne.

Chacune de ses photographies s’inscrit dans un long processus : « Mon inspiration se traduit de différentes manières, à travers les matériaux, l’expression du personnage et le titre de l’œuvre. Je conçois et réalise tout ce que vous voyez dans l’image finale, cela peut prendre plusieurs semaines, parfois des mois. Dans un ordre variable, je fais des recherches dans des livres présentant des œuvres de vieux maîtres et quand une idée est née, qu’une image me vient à l’esprit, je l’explore, je trouve le matériel, puis je commence à construire un costume sur un mannequin jusqu’à ce que quelque chose soit là. » Vient ensuite la sélection, primordiale, du modèle : « Je cherche toujours des visages qui m’intriguent. Les modèles sont souvent des personnes proches, des amis, des amis d’amis, de la famille, mais aussi des gens que je rencontre ou que je vois dans la rue, qui ont une apparence qui me parle.

L’acte principal de la composition se joue devant l’appareil photographique de Suzanne Jongmans : « Je prends des photos du modèle, plusieurs centaines de détails de chaque détail, ainsi le modèle oublie presque que je suis là, en train de tourner en moi-même à la recherche d’une sorte de moment magique. Enfin je monte ce matériel photographique dans l’ordinateur. C’est à ce moment-là que tous les composants, aussi précis que possible, se marient et s’emboîtent. » Au-delà de la simple composition artistique, l’œuvre de Suzanne Jongmans découle d’une philosophie écoresponsable : « Je suis une collectionneuse. J’adore le fait que certains objets ou matériaux trouvés (plastiques, mousses, vieilles couvertures de laine, choses de la nature…) aient déjà eu une vie antérieure et racontent une histoire en eux-mêmes. Je prends ces matériaux et les ajoute à mon histoire, ce qui crée automatiquement un dialogue dans le temps. »

« Suzanne Jongmans suscite une tension et une conjonction entre le classique et le moderne, le permanent et le fugitif. Ses images expriment l’immanence. Le divin perce à travers la banalité des matériaux recyclés. » — Karen Van Godtsenhoven, conservatrice adjointe du Costume Institute au Metropolitan Museum of Art (New York)

L’exposition au musée Massey est l’occasion de confronter des œuvres de l’artiste avec une sélection d’œuvres de la collection Beaux-arts du musée du XVI° au XX° siècle.

Certains liens sont évidents comme le portrait de ce jeune enfant Prins Jona avec une œuvre représentant Philippe IV enfant par Bartolomé Gonzalez de 1613.

Ce dialogue permet de porter un nouveau regard sur les peintures de la collection Beaux-Arts en leur conférant une certaine contemporanéité.

Une invitation à voyager dans le temps.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h30

Musée Massey Rue Achille Jubinal, 65000, Tarbes Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées

https://cibul.s3.amazonaws.com/location10990202.jpg 05 62 44 36 95 http://www.musee-massey.com

Le musée, situé dans un jardin « remarquable », est né du rêve de Placide Massey, directeur au XIXe siècle des jardins à Versailles. Sa demeure offre au public aujourd’hui un musée moderne.

Le musée Massey au label « musée de France » possède la première collection internationale des Hussards.

Cette collection est riche actuellement de plus de 17 000 objets qui offrent une vision d’ensemble sur l’un des « phénomènes » militaires les plus insolites et les plus séduisants, aujourd’hui encore, lié à un certain imaginaire.

Les grandes étapes du parcours muséographique mettent l’accent sur l’originalité tactique qui donna naissance au ” phénomène hussard “, son expansion à travers le monde du 16ème au 20ème siècle, la permanence de l’origine hongroise dans l’identité et le rôle de Tarbes comme conservatoire pour la France. Plus de cent cinquante mannequins et bustes, six cents armes et une centaine de peintures, d’artistes tels que Ernest Meissonnier ou Edouard Detaille racontent l’histoire mouvementée de ces hussards de trente pays différents. Les aspects les plus épiques comme les plus personnels y sont évoqués à travers un discours précis, des pièces originales, une iconographie choisie et le recours aux nouvelles technologies.

Le public dispose de nombreux outils d’aide à la visite qui lui permettent de restituer dans leur contexte les objets, armes et uniformes. Le multimédia donne vie aux collections, accessibles et compréhensibles par le plus grand nombre de visiteurs devenus acteurs de leur visite.

la collection Beaux Arts

Grand érudit et amateur d’art, député des Hautes- Pyrénées, Achille Jubinal au XIXe fut à l’origine de la collection Beaux- Art du musée Massey. Il s’agit d’œuvres majeures de la peinture italienne des XVIe et XVIIe siècles, des peintures hollandaises et flamandes des XVIe et XVIIe siècles et des peintures françaises des XVIIIe et XIXe siècles.

Son action suscita d’autres dons, comme ceux de la famille Fould et de la Société Académique des Hautes-Pyrénées ainsi que des dépôts consentis par l’Etat.

Le musée Massey présente dans de nouvelles salles une sélection de ses œuvres.les plus remarquables

Le public est ainsi invité à découvrir et à se délecter devant des chef-d’œuvre dans un parcours thématique où la mythologie et les arts religieux tiennent une place importante.

