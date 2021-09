Vallauris Musée Magnelli, musée de la Céramique Alpes-Maritimes, Vallauris Livret-jeux Vallauris la ville atelier 1938-1962 Musée Magnelli, musée de la Céramique Vallauris Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Livret-jeux Vallauris la ville atelier 1938-1962 Musée Magnelli, musée de la Céramique, 17 septembre 2021

17 – 19 septembre Livret-jeux Vallauris la ville atelier 1938-1962 * Tout au long du week-end un livret-jeux de l’exposition Vallauris la ville atelier, 1938-1962 sera offert à tous les enfants à partir de 6 ans. Ainsi chacun pourra découvrir ce chapitre du patrimoine vallaurien, à son rythme et de manière adaptée.

Les visites s’effectuent dans le respect d’un protocole sanitaire strict (maintien de la distanciation physique et des gestes barrière). Port du masque obligatoire à partir de 11 ans, fortement recommandé à partir de 6 ans. Pass sanitaire exigé à partir de 18 ans. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Musée Magnelli, musée de la Céramique Place de la Libération 06220 Vallauris Vallauris 06220 Alpes-Maritimes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location2538453.jpg 04 93 64 71 83 http://www.vallauris-golfe-juan.fr

Le musée municipal Magnelli, musée de la Céramique est installé dans un édifice Renaissance ; anciennement prieuré de l’Abbaye de Lérins. Il accueille une collection d’œuvres du peintre florentin Alberto Magnelli, pionnier de l’art abstrait ; ainsi qu’une collection d’œuvres céramique d’hier et d’aujourd’hui.

