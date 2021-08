Cransac Musée "Les mémoires de Cransac" Aveyron, Cransac Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Musée “Les mémoires de Cransac” Cransac Catégories d’évènement: Aveyron

Cransac

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Musée “Les mémoires de Cransac”, 17 septembre 2021 09:00, Cransac. Journée du patrimoine 2021 Musée “Les mémoires de Cransac”. Gratuit|Sur inscription 05 65 63 06 80

Vendredi 17 septembre, 09h00, 14h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! * Circuit de visite commentée au cœur du village de Cransac pour découvrir le travail dans les mines de Cransac en découvertes, en galeries de niveau, en galeries de fond et suivre ainsi la route du charbon de son extraction jusqu’à son expédition. Le circuit se termine autour de la grande maquette du carreau de la mine en 1950 au Musée Les Mémoires de Cransac.

Sur réservations uniquement au 05 65 63 06 80. Gratuit. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

*

Sur réservation uniquement

Musée “Les mémoires de Cransac” Village, 12110 Cransac Cransac 12110 Aveyron

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 05 65 63 06 80

Le Musée “Les mémoires de Cransac” a ré-ouvert ses portes en 2013 après deux ans de rénovation. Découvrez l’histoire de Cransac par le biais du patrimoine et de la création contemporaine.

Crédits : © Association Les Amis de Cransac Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 09:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Aveyron, Cransac Autres Lieu Musée "Les mémoires de Cransac" Adresse Village, 12110 Cransac Ville Cransac Age minimum 6 Age maximum 11 lieuville Musée "Les mémoires de Cransac" Cransac