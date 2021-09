Nantes Musée jules verne Loire-Atlantique, Nantes Visites flash de l’exposition “Jules Verne, l’extraordinaire voyage à Nantes” Musée jules verne Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visites flash de l’exposition “Jules Verne, l’extraordinaire voyage à Nantes” Musée jules verne, 18 septembre 2021 10:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Musée jules verne. Gratuit

18 et 19 septembre Visites flash de l’exposition “Jules Verne, l’extraordinaire voyage à Nantes” * Profitez d’un rendez-vous avec un·e médiateur·trice du musée pour découvrir l’exposition “Jules Verne, l’extraordinaire voyage à Nantes” imaginée par l’illustrateur Benoît Vieillard. Embarquez pour une visite décalée de Nantes en compagnie de Jules Verne, de retour dans sa ville natale près de deux siècles après sa naissance. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Musée jules verne 3, rue de l’Hermitage, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined 02 40 69 72 52 http://www.nantes.fr/julesverne/

Sur la butte Sainte-Anne, une grande maison bourgeoise datant du XIXe siècle accueille le Musée Jules Verne. Rénové en 2005 dans le cadre du centenaire de la disparition de Jules Verne, il présente une partie du fonds de l’un des auteurs les plus publiés au monde et dont la jeunesse nantaise a tant marqué l’œuvre et l’imagination.

