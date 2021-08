Reims Musée Hôtel le Vergeur Marne, Reims Le banquet : coup de théâtre ! Musée Hôtel le Vergeur Reims Catégories d’évènement: Marne

Le banquet : coup de théâtre ! Musée Hôtel le Vergeur, 17 septembre 2021

17 et 18 septembre Le banquet : coup de théâtre ! * À travers cette visite contée, miss Evans vous fera découvrir les secrets de cette demeure bourgeoise… Nous sommes le 27 mai 1930. M. Krafft organise un grand repas. Venez rencontrer Miss Evans, personnage d’un autre temps, gouvernante mystérieuse qui dévoilera les dessous de la vie de cette demeure : ses secrets, ses coulisses, les joies, les chagrins ainsi que la manière de vivre de ces grands bourgeois du début du XXe siècle.

Par Catherine Fournier, de la compagnie Itek, écriture et mise en scène Ewa Kraska. *

vendredi 17 septembre – 19h00 à 21h30

samedi 18 septembre – 19h00 à 21h30

15€ ; 18/25 ans et + 65 ans : 10€. Inscription obligatoire.

Musée Hôtel le Vergeur 36 place du forum, 51100 Reims Reims 51100 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location13389533.jpg 03 26 47 20 75 http://www.museelevergeur.com

Le musée-hôtel porte le nom de Nicolas Le Vergeur, bourgeois du XVIe siècle que l’on dit enrichi grâce à la gabelle retirée du grenier à sel de Cormicy. Composé de deux corps de bâtiments, l’un du XIIIe et l’autre du XVIe siècle, il passa dans les mains de différents propriétaires dont la famille Clicquot-Ponsardin ou la famille Belleau. Il est acquis en 1910 par le mécène rémois Hugues Krafft (1853-1935), fondateur de la Société des Amis du Vieux Reims qui, après la Première Guerre mondiale, le fait resurgir des décombres puis consacre le rez-de-chaussée au musée du Vieux Reims. Hugues Krafft léguera à la Société des Amis du Vieux Reims ses collections, aujourd’hui exposées dans les salles des trois niveaux du bâtiment, comme le sont également les dons effectués au bénéfice de l’association depuis 1935, comportant des œuvres de l’Antiquité au XXe siècle. Le musée-hôtel Le Vergeur a été classé au titre des monuments historiques en 1916.

