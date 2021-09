Châlons-en-Champagne Musée Garinet Châlons-en-Champagne, Marne « Mythologies ! » Musée Garinet Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

« Mythologies ! » Musée Garinet, 19 septembre 2021 10:30, Châlons-en-Champagne

Gratuit|Sur inscription http://reservations.chalonsenchampagne.fr/, 03 26 69 38 53

Dimanche 19 septembre, 10h30 « Mythologies ! » * *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

Gratuit. Sur inscription.

Musée Garinet 13 rue Pasteur, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location16930968.jpg 03 26 66 39 97 http://www.academie.chalons.free.fr

Ce bâtiment partiellement gothique, construit dans les premières années du XVIe siècle, fut la résidence du Vidame de l’évêque de Châlons de 1599 à la Révolution. Au XIXe siècle, elle devint la résidence de Jules Garinet, grand érudit et collectionneur qui y installa un cabinet de curiosités. Légué à la Ville de Châlons en 1897, l’hôtel Garinet constitue un rare exemple de collection dont les aménagements, les oeuvres et le mobilier sont encore disposés dans leur emplacement d’origine. On y trouve une remarquable collection de peintures des écoles du Nord, française et italienne, des dessins, des sculptures et des objets d’art répartis selon les goûts des anciens propriétaires. Le reste de l’année, le musée est visible uniquement sur rendez-vous ou le premier dimanche de chaque mois.

