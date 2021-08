Massiac Musée Elise Rieuf Cantal, Massiac Conférence sur l’émancipation des femmes peintres Musée Elise Rieuf Massiac Catégories d’évènement: Cantal

Conférence sur l’émancipation des femmes peintres Musée Elise Rieuf, 18 septembre 2021 14:30, Massiac. Journée du patrimoine 2021 Musée Elise Rieuf. Gratuit 04 71 23 03 95, 04 71 23 07 76, http://www.hautesterrestourisme.fr

18 et 19 septembre Conférence sur l’émancipation des femmes peintres * Ouverture du Musée de 14h30 à 18h, les 2 jours.

Mesures sanitaires en fonction des mesures en vigueur. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

Musée Elise Rieuf 4, rue Albert Chalvet, 15500 Massiac, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes Massiac 15500 Cantal

Un musée consacré à deux femmes peintres des années 30 : Elise Rieuf (1897-1990) et Charlotte Musson (1905-1975). L’une nous fait voyager à travers l’Europe et la Chine, avec des retours à son Auvergne natale. L’autre, par ses portraits, nous présente l’intelligentsia parisienne de son époque. Leurs œuvres ont été exposées avec grand succès à Paris, Clermont-Fd, Shanghai. Nouveauté 2014 : les carnets de dessin d’Elise Rieuf sont consultables au musée sur tablette électronique tactile.

