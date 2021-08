Curzay-sur-Vonne Musée du Vitrail Curzay-sur-Vonne, Vienne Le vitrail à portée des yeux ! Musée du Vitrail Curzay-sur-Vonne Catégories d’évènement: Curzay-sur-Vonne

Le vitrail à portée des yeux ! Musée du Vitrail, 17 septembre 2021 09:30, Curzay-sur-Vonne Journée du patrimoine 2021 Gratuit|Sur inscription 05 49 01 19 65

Vendredi 17 septembre, 09h30, 14h00 Le vitrail à portée des yeux ! * Découverte du vitrail contemporain à travers le parcours permanent et l’exposition temporaire. La visite présente les différentes étapes de fabrication d’un vitrail à différentes époques et périodes artistiques. À travers l’exposition temporaire, la visite permet aux élèves de découvrir les techniques contemporaines du vitrail et les univers artistiques des artistes verriers. Cette année, la nouvelle exposition temporaire du musée du Vitrail propose de découvrir des vitraux mis en scène dans trois espaces intérieurs en trompe-l’œil ou en décors peints : une entrée, un salon, une chambre. *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 12h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

Gratuit. Sur inscription.

Musée du Vitrail 6 route de Sanxay, 86600 Curzay-sur-Vonne Curzay-sur-Vonne 86600 Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location65491941.jpg 05 49 01 19 65 http://musee-du-vitrail.com

Le musée du vitrail est l’une des rares structures consacrées à l’art du vitrail. Les expositions présentant une collection de vitraux religieux mais également civils raviront autant les passionnés d’histoire que les amoureux des œuvres plus actuelles. Véritable balade au cœur d’un musée à visiter en famille, ce site vous propose une visite aussi riche que variée ponctuée d’éléments ludiques et de jeux. Ce musée, niché dans une partie de l’église Saint-Martin vous fera changer d’avis sur le vitrail ! Situé juste en face, l’atelier ouvre ses portes aux plus curieux avec toute une palette d’animations auxquelles petits et grands peuvent participer ou simplement en être les spectateurs.

