Paris Musée d'Orsay Paris Visite libre en tarif réduit Musée d’Orsay Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite libre en tarif réduit Musée d’Orsay, 18 septembre 2021 09:30, Paris. Journée du patrimoine 2021 Musée d’Orsay. Tarif préférentiel|Sur inscription https://billetterie.musee-orsay.fr/fr-FR/accueil

18 et 19 septembre Visite libre en tarif réduit * *

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h00

*

réservation en ligne préalable fortement conseillée

Musée d’Orsay 1 rue de la Légion-d’Honneur 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris

https://cibul.s3.amazonaws.com/location79000939.jpg 01 40 49 48 14 http://www.musee-orsay.fr

Le musée d’Orsay présente l’art des quelques décennies qui s’écoulent entre 1848 et 1914. Peinture, sculpture, photographie, arts décoratifs et arts graphiques : tous les arts de la seconde moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle ont pris place dans l’ancienne gare d’Orsay, un édifice construit pour l’Exposition universelle de 1900. Ainsi, le bâtiment constitue en quelque sorte la première “œuvre” des collections du musée.

Crédits : Sophie Crépy , EPMO Tarif préférentiel|Sur inscription

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée d'Orsay Adresse 1 rue de la Légion-d'Honneur 75007 Paris Ville Paris lieuville Musée d'Orsay Paris