Colmar Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie Colmar, Haut-Rhin Mapping Cartooning for Tree Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin

Mapping Cartooning for Tree Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie, 17 septembre 2021 21:00, Colmar. Journée du patrimoine 2021 Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap moteur|Handicap psychique

17 et 18 septembre Mapping Cartooning for Tree * Regardez ! Une magnifique projection de plus d’une trentaine de dessins des grands noms de la presse internationale sur la façade du musée. Plus d’une trentaine de dessins de l’exposition « Cartooning for Tree », réalisés par 24 dessinateurs de presse qui expriment leur vision sur l’arbre sont projetés sur la façade du musée. Superbe projection réalisée grâce à la Ville de Colmar et au service vidéo-mapping de Vialis. Sont visibles sur le mur, les dessins des dessinateurs : ALF, BABACHE, BARRIGUE, CRISTINA, Pierre BALLOUHEY, Président de France Cartoons, BATTI, BIZ , Bertrand DAULLÉ, Alain GOUTAL, Jean-Michel GRUET, Habib HADDAD, JAK, KAK, Président de Cartooning for Peace, KAP, KIANOUSH, LARDON, Marilena NARDI, MAN, PLACIDE, OLIVIER, RED,TRAX, PHIL UMBDENSTOCK et YSOPE. Commissaire artistique de l’exposition : Phil UMBDENSTOCK, dessinateur de presse. *

vendredi 17 septembre – 21h00 à 23h59

samedi 18 septembre – 21h00 à 23h59

*

Gratuit. Entrée libre.

Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie 11 rue Turenne, 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location1780144.jpg 03 89 23 84 15 http://www.museumcolmar.org http://www.facebook.com/pages/Musee-d’Histoire-Naturelle-et-dEthnographie/156682891108219

Situé au cœur de la vieille ville dans un beau bâtiment historique, le musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie, devenu « Musée de France » en 2003, présente dans une dizaine de salles sur deux étages, de très riches et étonnantes collections. Ainsi mammifères, reptiles, oiseaux, insectes de la région côtoient de belles espèces exotiques d’Afrique, d’Amérique. Vous vous plongerez dans le monde fascinant des poissons, découvrirez la géologie de la région et de la planète avec minéraux, roches et fossiles. Vous pourrez aussi admirer les vestiges du passé et le monde de l’Égypte.

Crédits : Dessin de JAK, ©Joëlle Kugler Gratuit ©Joëlle Kugler

Détails Catégories d’évènement: Colmar, Haut-Rhin Autres Lieu Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie Adresse 11 rue Turenne, 68000 Colmar Ville Colmar lieuville Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie Colmar