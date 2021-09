Mont-de-Marsan Musée Despiau-Wlérick Landes, Mont-de-Marsan Master Class modelage par Christophe Charbonnel Musée Despiau-Wlérick Mont-de-Marsan Catégories d’évènement: Landes

Vendredi 17 septembre, 09h00 Master Class modelage par Christophe Charbonnel * Le vendredi des Journées européennes du patrimoine, le sculpteur Christophe Charbonnel animera une Master Class de modelage. C’est une journée entière en atelier pour modeler sous les conseils du sculpteur-modeleur Christophe Charbonnel. Une pause méridienne est prévue entre 12h et 14h pour un pique-nique convivial, n’oubliez pas votre pannier-repas ! La potence et la terre sont fournies. Cette activité est également possible le jeudi 16 septembre. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 17h00

60€. Réservation obligatoire avant le 8 septembre. Places limitées à 9 par journée. Pass sanitaire obligatoire.

Musée Despiau-Wlérick 6 place Marguerite de Navarre, 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes

Le musée réunit une collection de sculptures figuratives françaises de la première moitié du XXe siècle, dans le bâtiment médiéval du Donjon Lacataye et ses jardins. Destiné, à l’origine, à abriter les œuvres des sculpteurs montois Charles Despiau (1874-1946) et Robert Wlérick (1882-1944), on peut également y découvrir celles de sculpteurs indépendants, classiques ou modernistes, ainsi que des expositions temporaires.

