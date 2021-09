Bougon Musée des Tumulus de Bougon Bougon, Deux-Sèvres Conférence dérapante : « L’animal philosophique » Musée des Tumulus de Bougon Bougon Catégories d’évènement: Bougon

Conférence dérapante : « L'animal philosophique » Musée des Tumulus de Bougon, 19 septembre 2021 15:30, Bougon

Dimanche 19 septembre, 15h30 Conférence dérapante : « L’animal philosophique » * Sommes-nous sortis du règne animal ou l’homme est-il un animal comme les autres ? Par la Compagnie du singe debout Que perd-on, en passant de l’enfance à l’âge adulte, de nos amours inconditionnels avec les bêtes ? Idolâtrie ou maltraitance, jusqu’à quel point reconnaît-on la douleur animale ? Etienne Bimbenet, philosophe, aborde ces questions en compagnie de Cyril Casmèze, performeur, artiste acrobate zoomorphe (qui prend la forme des animaux) et Jade Duviquet, metteuse en scène, comédienne. IIs ne sont pas toujours d’accord : dérapages, révoltes « zoomorphiques ». Le public sera invité à prendre part à ce joyeux et néanmoins savant débat. Mise en Espace et jeu : Jade Duviquet, metteuse en scène.

Avec Etienne Bimbenet, philosophe et Cyril Casmèze, artiste zoomorphe, performeur. *

dimanche 19 septembre – 15h30 à 17h00

Gratuit. Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire.

Musée des Tumulus de Bougon La Chapelle, 79800 Bougon

https://cibul.s3.amazonaws.com/location23742831.jpg 05 49 05 12 13 https://tumulus-de-bougon.fr/ https://www.facebook.com/museebougon/

Le musée des tumulus de Bougon, la Préhistoire grandeur nature !

Architecture contemporaine nichée au cœur d’un écrin naturel, le musée propose un voyage en Préhistoire permettant d’illustrer les premiers pas de l’Humanité, de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs jusqu’aux premiers agriculteurs. Il s’intéresse plus particulièrement au Néolithique, période fondamentale de l’histoire de l’Humanité au cours de laquelle l’Homme se sédentarise et construit des monuments funéraires imposants comme les tumulus de la nécropole reliée au musée par un parcours de découverte. Édifiés il y a plus de 5000 ans, six monuments mégalithiques composent la nécropole de Bougon. Parmi eux, cinq tumulus majestueux renferment au total huit chambres funéraires dans lesquelles ont été découverts plusieurs défunts accompagnés d’offrandes.

