17 – 19 septembre Voyagez dans le passé et découvrez les habitudes et le quotidien des chauvinois ! * Conçu dans l’ancien presbytère de la collégiale Saint-Pierre, le musée possède une riche collection d’objets provenant notamment de la cité médiévale de Chauvigny et de sites gallo-romains. Lèchefrite, potet, gobe-mouche ou encore barre à chat, voici des noms bien peu répandus aujourd’hui. Pourtant ils ont fait partie de la vie quotidienne des personnes vivant au XIXe siècle. Le musée des Traditions Populaires et d’Archéologie vous propose un voyage dans le passé pour mieux comprendre et appréhender les habitudes de nos ancêtres. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Tarif réduit : 3,50 € le billet jumelé avec l’Espace d’Archéologie industrielle (donjon de Gouzon).

Musée des traditions populaires et d’archéologie Place du Vieux-Marché, 86300 Chauvigny Chauvigny 86300 Vienne

Conçu vers 1960 dans l’ancien presbytère de la collégiale Saint-Pierre, le musée des Traditions populaires et d’Archéologie possède une riche collection d’objets archéologiques – céramiques, verreries, éléments de statuaires, pièces de jeu, … – provenant notamment de la cité médiévale de Chauvigny et de sites gallo-romains.

Une série de maquettes illustre l’évolution urbaine et rurale de Chauvigny du Néolithique à nos jours.

Les époques Moderne et Contemporaine sont évoquées par la restitution d’un intérieur poitevin du XIXe siècle, des vêtements et des objets de la vie quotidienne.

