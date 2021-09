Visites libres des collections Musée des Docks Romains, 18 septembre 2021 09:00, Marseille.

Journée du patrimoine 2021 Musée des Docks Romains. Gratuit

18 et 19 septembre

Visites libres des collections

Musée des Docks romains

COLLECTIONS Marseille et la mer dans l’Antiquité

Exceptionnel vestige d’entrepôt romain entre le VIe siècle av. J.-C. et le IVe siècle ap. J.-C. illustrant l’activité portuaire et le port de transit. Les objets présentés sont issus des recherches archéologiques sous-marines : amphores, éléments d’accastillage, objets de la vie quotidienne…

Visites libres en continu (dernière admission 17h30)

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h00

Entrée libre, sans inscription



Musée des Docks Romains 28 place Vivaux 13002 Marseille Marseille 13002 Bouches-du-Rhône

Crédits : © Ville de Marseille Gratuit