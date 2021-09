Besançon Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Besançon, Doubs Conférence : Les peintures italiennes du Musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Conférence : Les peintures italiennes du Musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, 19 septembre 2021 16:30, Besançon. Journée du patrimoine 2021 Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur reservationsmusees@besancon.fr

Dimanche 19 septembre, 16h30 Conférence : Les peintures italiennes du Musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon * *

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h30

*

Dans la limite des places disponibles

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 1 place de la Révolution 25000 Besançon Besançon 25000 Doubs

https://cibul.s3.amazonaws.com/location87511618.jpg 03 81 87 80 67 http://www.mbaa.besancon.fr https://www.facebook.com/MBAA.Besancon

Le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon s’inscrit dans le paysage culturel français et international : la plus ancienne collection publique de France, née en 1694, peut en effet s’enorgueillir de la richesse de ses collections. Outre la renommée internationale que lui confère sa collection d’art graphique européen (plus de 6 000 dessins), il dispose aussi d’un important patrimoine archéologique (collections égyptiennes, méditerranéennes, fond régional), de nombreuses sculptures, céramiques, pièces d’orfèvrerie et d’une exceptionnelle collection de peintures représentative des principaux courants de l’histoire de l’art occidental de la fin du XVème au XXème siècle. Ces collections prennent place dans un écrin singulier, une ancienne halle aux grains du XIXème siècle revisitée par un élève de Le Corbusier dans les années 70, avec sa rampe en béton brut. Après quatre ans de fermeture pour travaux, le musée rouvre ses portes en novembre 2018 avec un parcours réinventé et une rénovation architecturale signée Adelfo Scaranello.

Crédits : Louis Jacquot Gratuit|Sur inscription Photographie ©Yohan Zerdoun – Agence Adelfo Scaranello

Détails Heure : 16:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Adresse 1 place de la Révolution 25000 Besançon Ville Besançon Age maximum 99 lieuville Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Besançon