Brest Musée des Beaux-Arts

Finistère

Concert : Musique de Salon / Musée des Beaux-Arts de Brest Musée des Beaux-Arts, 17 septembre 2021 17:00, Brest. Journée du patrimoine 2021 Musée des Beaux-Arts. Gratuit|Sur inscription 02 98 00 80 80, http://www.brest.fr

Vendredi 17 septembre, 17h00 Concert : Musique de Salon / Musée des Beaux-Arts de Brest * Pour ce projet, le contrebassiste Sébastien Boisseau et son invité surprise s’appuient sur un travail de mise en relation d’acteurs de la société, d’habitants curieux et volontaires, avec la matière musicale et les artistes eux-mêmes.

Concert organisé par Plages Magnétiques. *

vendredi 17 septembre – 17h00 à 18h30

Concert organisé par Plages Magnétiques / Sur réservation (jauge limitée) à partir du 8 septembre

Musée des Beaux-Arts 24, rue Traverse, 29200, Brest Brest 29200 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location68335212.20252.jpg 02 98 00 87 96 https://musee.brest.fr/ https://www.facebook.com/museebrest

Propriété : Brest métropole

Crédits : © Isabelle Guinaudeau Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 17:00 - 18:30