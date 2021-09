Exposition “Dans un monde flottant” MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES, 17 septembre 2021 10:00, Nice.

Journée du patrimoine 2021 MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES. Gratuit

17 – 19 septembre

Exposition “Dans un monde flottant”

Caribaï a été invitée à présenter en 2021 son travail artistique dans l’écrin de marbre et de verre conçu par Kenzô Tange, au milieu d’une collection d’exception d’art asiatique. Inspirée par le lieu, elle articule dans cette création originale deux principes de la peinture de paysage chinoise qui lui sont chers : « Vent-Lumière » et « Montagne-Eau ». Des suspensions aux polyptiques, elle accompagne le visiteur dans son parcours muséal, du bas de l’escalier à l’espace de la rotonde bouddhique au premier étage, et le guide dans un cheminement avant tout intérieur.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre



MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES 405, promenade des Anglais 06200 Nice Nice 06200 Carras Alpes-Maritimes

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 92 29 37 00 http://www.arts-asiatiques.com

PROPRIETE : Département INTERET : Le nouveau musée a été ouvert dans un bâtiment construit entre 1990 et 1994 par l’architecte japonais Kenzo Tange. Il émarge d’un lac artificiel à l’intérieur d’un parc floral de sept hectares, face à l’aéroport de Nice-Côte d’Azur. Il repose sur les formes géométriques du carré et du cercle et évoque un mandala tibétain. Quatre cubes surplombant le lac sont dévolus aux civilisations chinoise, japonaise, cambodgienne et indienne.

