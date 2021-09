Quimper Musée Départemental Breton (ancien palais épiscopal) Finistère, Quimper Musée départemental breton / JEP 2021 Musée Départemental Breton (ancien palais épiscopal) Quimper Catégories d’évènement: Finistère

18 et 19 septembre Musée départemental breton / JEP 2021 * Visite Libre

Samedi et Dimanche / 9h30-18h

Parcourez les salles du palais des évêques tout en vous plongeant dans l’univers du costume et du mobilier breton. “Mucha, ar gaerded arz nevez”

Gweladenn heñchet e brezhoneg.

Kit da weladenniñ an diskouezadeg berrbad «Mucha, ar gaerded Arz Nevez» dre-berzh ur weladenn heñchet e brezhoneg. Livadennoù, tresadennoù, skritelloù, poltridi, kizelladurioù ha traezoù eus an arzoù kinklañ. En arbenn ar c’hilsell war buhez Mucha e vez kinniget ur c’hantad a oberennoù hag a teulioù amprested digant mirdi Mucha e Praha.

Disul / 10 e mintin.

Strollad bihan

Padelezh : 1 eurvezh

Emgav : Mirdi breizhek

1 straed ar Roue Gradlon « Quimper À La Belle Époque »

Visite Guidée Couplée – Samedi et Dimanche / 10h30

De la ville au Musée, revivez l’ambiance de la cité cornouaillaise au début du 20ème siècle. Terminez votre découverte architecturale et citadine par une présentation de l’artiste phare de la Belle Époque : Alphonse Mucha !

Groupe limité

Durée : 1H « Retour À La Belle Époque »

Découverte Guidée – Samedi et Dimanche / 14h-18h

Avec les Associations « Crinolines & Cie » et « Bottines et Canotiers », plongez dans l’ambiance des années 1900 avec ces deux associations qui vous feront revivre à travers danses, rencontres, et costumes cette Belle Époque ! « Mucha, La Beauté Art Nouveau »

Visites Flash – Samedi et dimanche / 14h-17h

Toutes les trente minutes, retrouvez une guide-conférencière pour une visite flash autour de l’œuvre de Mucha et du style Art nouveau. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h00

Musée Départemental Breton (ancien palais épiscopal) 1 rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère

Propriété du Département, le musée est installé dans l’ancien Palais des Evêques de Quimper construit du XVIème siècle au XIXème siècle. Il comprend, selon un plan en équerre, deux ailes encadrant la magnifique tour d’escalier, au riche décor Renaissance, élevée en 1507 par l’Evêque Claude de Rohan. Entre celle-ci et la cathédrale, l’aile longeant la rue du Roi Gradlon (1647), est percée d’un porche par lequel s’effectue l’entrée dans la cour du musée. L’aile bordant l’Odet, élevée au XVIIIème siècle (1776) a été remaniée en 1860. Cloître dans le goût néo-gothique. Cloître néo-gothique (vers 1850).

