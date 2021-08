Visite active “Conciliabule” Musée départemental Albert-Kahn, 17 septembre 2021 10:00, Boulogne-Billancourt.

Journée du patrimoine 2021 Musée départemental Albert-Kahn. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur

17 et 18 septembre

Visite active “Conciliabule”

Conciliabule : Conversation où l’on chuchote, comme pour se confier des secrets. Vient du latin conciliare, mouvoir ensemble, rapprocher.

Lors de cette visite étonnante et active du jardin à scènes paysagères d’Albert Kahn, Violaine et Frédéric vous invitent à une expérience sensible de l’espace. A l’écoute de vos mouvements et de ceux du monde végétal qui vous entoure, vous découvrirez l’univers d’Albert Kahn différemment.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

sur inscription, prévoir des vêtements souples et des chaussures fermées



Musée départemental Albert-Kahn 1 rue des Abondances 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location83186903.jpg 0155192800 http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr

Visant à faire connaître et valoriser l’œuvre d’Albert Kahn, le musée actuellement en travaux présentera en octobre 2021 les « Archives de la Planète » constituées par Albert Kahn entre 1909 et 1931 (72 000 photographies couleur sur plaques autochromes, ce qui en fait la plus importante collection au monde de ce type, 140 000 mètres soit une centaine d’heures de film noir et blanc et couleur). Actuellement, visitez son jardin étendu sur près de quatre hectares en plusieurs scènes paysagères et qui fait partie intégrante des collections du musée.

Crédits : (c) CD 92 / M. Ruby Gratuit|Sur inscription Département des Hauts-de-Seine – B. de Changy