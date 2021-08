Visite du musée de Salers Musée de Salers, 18 septembre 2021 14:00, Salers.

Journée du patrimoine 2021 Musée de Salers. Tarif préférentiel 0471407597, salersmusee@orange.fr

18 et 19 septembre

Visite du musée de Salers

*

Belle demeure bourgeoise Renaissance avec sa galerie de style gothique et sculptures symboliques étonnantes, ses clefs de voûte et culots de retombées d’ogives – Grandes salles, salons et mobiliers (XVIIIème s. – XVIXème s.) – Cheminées monumentales (XVème s.) – Apothicairerie classée ISMH (1891) – Demeure classée ISMH en 1927 – Expositions temporaires.

*

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Tarif réduit à 3€ (ad.) – Gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans accompagnés – Pass sanitaire obligatoire – Pas d’accès handicapé.



Musée de Salers Rue des Templiers, 15140 Salers, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes Salers 15140 Cantal

https://cibul.s3.amazonaws.com/location73179129.jpg 0471407597 http://museesalers.over-blog.com/

Musée de l’histoire de Salers et de ses traditions populaires – Une découverte des “Chevaliers de Malte” en mémoire du commandeur Israël de Mossier (1685-1745), ancien propriétaire de cette maison. Belle demeure bourgeoise Renaissance avec sa galerie de style gothique et sculptures symboliques étonnantes, ses clefs de voûte et culots de retombées d’ogives – Grandes salles, salons et mobiliers (XVIIIème – XVIXème s.) – Cheminées monumentales (XVème s.) – Apothicairerie classée ISMH (1891) – Demeure classée ISMH en 1927 – Expositions temporaires.

Crédits : Mairie de Salers Tarif préférentiel Mairie Salers