17 – 19 septembre “Terres Australes et Antarctiques Françaises. Patrimoine de l’Humanité” * Le musée de Préhistoire vous propose une exposition originale sur « les Terres Australes et Antarctiques Françaises, Patrimoine de l’Humanité ».

En suivant pas à pas le grand océanographe, Patrick Arnaud, le visiteur découvrira un monde merveilleux, un véritable foisonnement d’êtres vivants, aux caractères anatomiques et adaptatifs inattendus.

Véritable conservatoire et champs d’études inespéré, ces terres constituent le dernier territoire à notre disposition permettant de mieux comprendre et préserver notre planète devenue si fragile et si vulnérable aujourd’hui.

Entrée libre.

Le musée de préhistoire présente les collections des grottes préhistoriques de Tourrette-Levens qui ont été occupées depuis 70 000 ans par l’Homme de Néandertal puis l’Homme de Cro-Magnon. Dans les premières salles sont retracées l’histoire de la vie des ères primaire, secondaire et tertiaire. Les autres salles présentent l’évolution de l’Homme et de ses cultures depuis Toumaï, 7 millions d’années jusqu’au Néolithique.

