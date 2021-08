Rambervillers Musée de la Terre Rambervillers, Vosges Exposition « Histoire et Céramiques » Musée de la Terre Rambervillers Catégories d’évènement: Rambervillers

Vosges

Exposition « Histoire et Céramiques » Musée de la Terre, 17 septembre 2021 14:30, Rambervillers. Journée du patrimoine 2021 Musée de la Terre. Tarif habituel

17 – 19 septembre Exposition « Histoire et Céramiques » * Retracez 100 ans de l’histoire rambuvetaise entre 1814 et 1914 : de Napoléon 1er à Zarafa, en passant par la bataille de 1870 et la remise de la légion d’honneur à Rambervillers ! L’exposition met en scène des céramiques mais aussi des objets d’époque et totalement inédits : armes, photos, médailles, etc. *

vendredi 17 septembre – 14h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

*

4€, 1€ pour les -18 ans, gratuit pour les -11 ans.

Musée de la Terre 1 rue de la Faïencerie, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges

https://cibul.s3.amazonaws.com/location94570884.jpg 03 29 65 05 03 http://www.museedelaterre.com https://www.facebook.com/musee.de.la.terre.de.rambervillers/

Les collections du Musée de la Terre de Rambervillers, qui ne cessent de s’enrichir, sont représentatives de l’histoire artistique et industrielle de la Région de Rambervillers.

La production faïencière attribuée à la manufacture de Rambervillers, en activité de 1738 à 1866, y est bien sûr fort bien représentée. Le visiteur pourra également admirer quelques 120 pots à pharmacie, en provenance de l’ancien Hôtel-Dieu.

Rambervillers fut également le berceau des Grès Flammés, issus de la rencontre entre l’industriel Alphonse Cytère, et des artistes renommés de l’École de Nancy : Louis Majorelle, Pierre Claudin, Eugène Vallin, Jacques Grüber, Joseph Mougin, etc. On peut ainsi admirer leurs œuvres en Grès Flammés de style Art Nouveau.

Une étonnante maquette de la cité fortifiée, un diorama de la Défense de la Ville en 1870, et une pièce consacrée à l’art religieux complètent utilement la visite.

Crédits : ©Musée de la Terre Tarif habituel ©Pascal Colombain

Détails Catégories d’évènement: Rambervillers, Vosges Autres Lieu Musée de la Terre Adresse 1 rue de la Faïencerie, 88700 Rambervillers Ville Rambervillers lieuville Musée de la Terre Rambervillers