Vassieux-en-Vercors Musée de la préhistoire du Vercors Drôme, Vassieux-en-Vercors Spectacle artistique itinérant “Au chevet de la forêt, les patates se mobilisent !””” Musée de la préhistoire du Vercors Vassieux-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

Vassieux-en-Vercors

Spectacle artistique itinérant “Au chevet de la forêt, les patates se mobilisent !””” Musée de la préhistoire du Vercors, 19 septembre 2021 15:30, Vassieux-en-Vercors. Journée du patrimoine 2021 Musée de la préhistoire du Vercors. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 15h30 Spectacle artistique itinérant “Au chevet de la forêt, les patates se mobilisent !””” * Après quelques mois de fouilles, il semblerait qu’une autre civilisation ait vu le jour au Musée de la Préhistoire : la civilisation patatesque ! Explorez les recoins du musée en compagnie du célèbre archéologue Augustin Parmentier pour découvrir cette population patatesque et déceler les relations existantes depuis la nuit des temps entre la forêt et ces patates. Et patati et patata… Avec le collectif Fusées et The Street Yéti *

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

*

Musée de la préhistoire du Vercors Parc naturel régional du Vercors, L’hale, 26420 Vassieux-en-Vercors, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location47751594.jpg 04 75 48 27 81 http://www.prehistoire-vercors.fr

“Un parcours de visite chronologique retraçant le peuplement du Vercors depuis 50 000 ans, au travers des minéraux, outils, ossements, armes… laissés derrière eux par nos ancêtres.

En outre, le musée abrite un atelier de taille de silex retrouvé intact, tels que l’ont abandonné les femmes et les hommes préhistoriques il y a 4500 ans. Il s’agit du seul atelier pressignien connu en Europe dans un tel état de conservation.

Crédits : Musée de la Préhistoire du Vercors Gratuit

Détails Heure : 15:30 - 16:30 Catégories d’évènement: Drôme, Vassieux-en-Vercors Autres Lieu Musée de la préhistoire du Vercors Adresse Parc naturel régional du Vercors, L'hale, 26420 Vassieux-en-Vercors, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Vassieux-en-Vercors Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Musée de la préhistoire du Vercors Vassieux-en-Vercors