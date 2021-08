Lacanau Musée de la Mémoire Canaulaise Gironde, Lacanau Découvrez la vie traditionnelle de Lacanau au musée Musée de la Mémoire Canaulaise Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Découvrez la vie traditionnelle de Lacanau au musée Musée de la Mémoire Canaulaise, 18 septembre 2021 09:00, Lacanau. Journée du patrimoine 2021 Musée de la Mémoire Canaulaise. Gratuit

Samedi 18 septembre, 09h00, 14h00 Découvrez la vie traditionnelle de Lacanau au musée

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre.

Musée de la Mémoire Canaulaise 77 avenue de la Libération, 33680 Lacanau Lacanau 33680 Gironde

05 56 03 53 73 http://www.mairie-lacanau.fr

Le musée retrace le passé de la station balnéaire et de ses habitants, à travers l’exposition d’outils et des reconstitutions de logements traditionnels.

Crédits : ©Ville de Lacanau

Heure : 09:00 - 17:00
Musée de la Mémoire Canaulaise
Adresse 77 avenue de la Libération, 33680 Lacanau