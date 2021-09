Versilhac Musée d'arts et traditions populaires Haute-Loire, Versilhac Visite du Musée des Arts et Traditions populaires Musée d’arts et traditions populaires Versilhac Catégories d’évènement: Haute-Loire

Dimanche 19 septembre, 14h00 Visite du Musée des Arts et Traditions populaires * Laissez vous porter par vos souvenirs. Le parc du musée abrite des sculptures de béton de Jean Paul Six. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

1 €

Musée d'arts et traditions populaires Versilhac 43200 Yssingeaux

06 81 33 44 65 https://www.ot-des-sucs.fr

Découvrez plusieurs salles retraçant des scènes de vie paysanne du début du XXème siècle. Le parc du Musée abrite des sculptures en béton de Jean-Paul Six, artiste local.

