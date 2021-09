Dijon Musée d'art sacré Côte-d'Or, Dijon HYPERSPACE de James Batchelor and Collaborators – Festival Entre cour et jardins 2021 Musée d’art sacré Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

HYPERSPACE de James Batchelor and Collaborators – Festival Entre cour et jardins 2021 Musée d’art sacré, 19 septembre 2021 14:00, Dijon. Journée du patrimoine 2021 Musée d’art sacré. Gratuit https://forms.gle/SoufZsLo9ESRx15HA

Dimanche 19 septembre, 14h00, 16h00 HYPERSPACE de James Batchelor and Collaborators – Festival Entre cour et jardins 2021 * HYPERSPACE de James Batchelor et de ses collaborateurs est né de l’opportunité qu’a eue James de participer à une expédition de cartographie explorant les îles subantarctiques en 2016. Du corps humain au cosmos, ce solo est une enquête sur les métriques que nous utilisons pour mesurer l’inconnu. Il propose une étude du corps humain vu à travers le prisme de la cosmologie, une cartographie de l’univers en lui et autour de lui. Dans Hyperspace, la matière charnue du corps se plie, s’étire et est reconfigurée comme une transmutation étrangère, apparaissant simultanément colossale et microscopique. Les paysages intérieurs et extérieurs du corps sont (re)cartographiés, invitant un regard critique sur la masculinité à travers un processus d’auto-découverte curieux. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h39

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h39

*

Réservation recommandée | Pass sanitaire obligatoire

Musée d’art sacré 15 rue Sainte-Anne 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or

03 80 48 88 77 http://www.musees.dijon.fr

Présentation de collection d’art sacré dans l’ancienne chapelle des Bernardines.

Crédits : © Gregory Lorenzutti Gratuit

Détails Heure : 14:00 - 16:39 Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Musée d'art sacré Adresse 15 rue Sainte-Anne 21000 Dijon Ville Dijon lieuville Musée d'art sacré Dijon