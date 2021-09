Les 7 merveilles du MACM vous racontent la splendeur des civilisations antiques Musée d’Art Classique de Mougins, 18 septembre 2021 10:00, Mougins.

Journée du patrimoine 2021 Musée d’Art Classique de Mougins. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre

Les 7 merveilles du MACM vous racontent la splendeur des civilisations antiques

*

Les 7 merveilles du MACM vous racontent la splendeur des civilisations antiques

Une expérience à vivre seul.e, en famille ou entre amis!

Sous l’égide des Journées Européennes du Patrimoine et pour célébrer la thématique de l’édition 2021 « patrimoine pour tous », le Musée d’Art Classique de Mougins (MACM) vous invite à prendre part à un voyage original!

Civilisation à l’initiative de réalisations spectaculaires, l’Égypte fascine et passionne. Berceau de l’époque classique, terre d’Homère et des divinités olympiennes, la Grèce pose les bases de la culture occidentale. Siège de l’Empire romain et phare de la Renaissance, l’Italie est réputée pour son art, son architecture et son mode de vie.

Votre itinéraire de voyage vous conduira de monuments célèbres en coutumes locales en trésors artistiques.

Au fur et à mesure de vos rencontres et de vos découvertes, vous collecterez des souvenirs et complèterez votre carnet de voyage.

En route vers les 7 merveilles du MACM! Votre agent de voyage, le MACM, vous accueille pour un embarquement immédiat de 10h à 20h les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021.

Tarif préférentiel pour tous: 5€ (les – de 10 ans sont gratuits) et votre carnet de voyage vous sera remis gratuitement à l’accueil.

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 20h00

*

5€. GRATUITÉ pour: les moins de 10 ans, PRESSE, PASS ÉDUCATION, ICOM



Musée d’Art Classique de Mougins 32 rue Commandeur 06250 MOUGINS Mougins 06250 Alpes-Maritimes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location65543320.jpg 0033493751822 http://www.mouginsmusee.com https://www.facebook.com/MACM.Mougins/,https://twitter.com/MACMougins,https://www.instagram.com/musee_d_art_classique/

Le Musée d’Art Classique de Mougins présente en un même lieu de remarquables objets antiques aux côtés de dessins, sculptures, peintures par Picasso, Renoir, Matisse… Cette juxtaposition des plus harmonieuses démontre l’influence capitale que les civilisations antiques égyptiennes, grecques et romaines ont eu sur les artistes de Rubens à Arman!

Crédits : © MACM (Musée d’Art Classique de Mougins) 2021 Tarif préférentiel Musée d’Art Classique de Mougins