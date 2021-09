Paris Musée Cernuschi Paris Visite-promenade “Le musée Cernuschi et la Plaine Monceau” Musée Cernuschi Paris Catégorie d’évènement: Paris

Vendredi 17 septembre, 09h30, 11h00, 13h30, 15h00 Visite-promenade “Le musée Cernuschi et la Plaine Monceau” * Scolaires, du CM1 à la Terminale. Levez les yeux, et venez découvrir l’histoire du parc Monceau et de ses environs. C’est là qu’en 1874, après son retour d’Extrême Orient, le banquier parisien Henri Cernuschi fit élever son hôtel particulier, dans un quartier en plein développement. À quelques pas de l’entrée d’un parc qui recèle de bien des surprises, une pyramide ou un petit pont copie du célèbre Rialto, mais également une plaque commémorant le premier saut en parachute, sans oublier bien sûr l’œuvre de Claude Nicolas Ledoux. Il y a bien des choses à découvrir et le parcours éclaire la transformation du quartier du XVIIIème au XXème siècle. Modalités pratiques :

RDV devant la Rotonde à l’entrée du parc Monceau (Métro Monceau).

Pas de vestiaire, merci de prévoir des sacs légers.

Sur demande, possibilité pour les enseignants et leurs classes de poursuivre cette visite-promenade par une visite libre des collections permanentes du musée Cernuschi. Pour tout renseignement :

Service des publics du musée Cernuschi

Mail : cernuschi.reservation@paris.fr *

Musée Cernuschi 7 avenue Vélasquez 75008 Paris Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris

Hôtel particulier que le financier Henri Cernuschi fit édifier à son retour d’Asie par l’architecte Bouwens, pour abriter les objets rapportés à l’issue de son long voyage. Le musée, l’un des plus anciens de la Ville de Paris, inauguré en 1898, deux ans après la mort d’Henri Cernuschi, est spécialisé dans les arts et l’archéologie de l’Asie. Il a conservé son escalier d’honneur et une salle monumentale avec plafond sculpté (1er étage).

