Observatoire vertical Musée Buffon, 17 septembre 2021 10:00, Montbard.

Journée du patrimoine 2021

17 – 19 septembre

Observatoire vertical

Ce projet est né d’une rencontre entre un designer et un amoureux de la nature, Raphaël Campagnari, et le Parc Buffon de la ville de Montbard. L’idée est dès lors d’implanter de manière temporaire des sculptures fonctionnelles, dénommées « A TYPO », fabriquées dans l’Auxois dans la grande perspective des jardins et dans un espace à proximité appelé « la friche ». Aux sculptures est associée une palette végétale de plantes grimpantes.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 21h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 21h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 21h00

Musée Buffon Rue du Parc Buffon, 21500 Montbard Montbard 21500 Côte-d’Or

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 03 80 92 50 57 https://www.musee-parc-buffon.fr/

Classé Monument Historique, Musée de France, labellisé «maison des illustres», le musée propose un parcours à travers l’histoire des sciences, des cabinets de curiosité aux premiers Muséums, en s’attachant à deux personnalités nées à Montbard : Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788) et Louis Jean-Marie Daubenton (1716 -1800). Dédié à Buffon et à son plus proche collaborateur Daubenton (premier directeur du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris), le musée propose un parcours à travers l’Histoire Naturelle et la philosophie des Lumières. Deux salles d’exposition temporaires proposent, en lien avec les collections du musée, une découverte de l’héritage artistique et scientifique de Buffon.

