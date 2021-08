Faverges Musée Archéologique et Église Saint Jean-Baptiste de Viuz-Faverges Faverges, Haute-Savoie Exposition temporaire : « CASUARIA. Un sanctuaire romain à la rencontre des arts et des Dieux ». Musée Archéologique et Église Saint Jean-Baptiste de Viuz-Faverges Faverges Catégories d’évènement: Faverges

17 – 19 septembre Exposition temporaire : « CASUARIA. Un sanctuaire romain à la rencontre des arts et des Dieux ». * Le sanctuaire Gallo-Romain repose sous la déviation de Faverges. L’exposition vous présente les principaux résultats des fouilles réalisées entre 1990 et 1993. Les diverses structures, temples, chapelles ainsi que le grand temple qui domine l’ensemble livrent leurs secrets. Des offrandes, mais surtout les fresques qui ornaient le grand temple sont exposées. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Musée Archéologique et Église Saint Jean-Baptiste de Viuz-Faverges Musée Archéologique 855 route de Viuz Faverges 74210 Faverges Haute-Savoie

À mi-chemin entre Annecy et Albertville, le musée archéologique de Viuz-Faverges est constitué de trois salles présentant un abondant matériel provenant de découvertes anciennes, de fouilles et prospections récentes dans la région. Ces objets, du plus banal au plus sophistiqué, nous font revivre les moments forts de l’occupation humaine du Néolithique au XVIIIe siècle dans le canton de Faverges. Haches en pierre polie, parures de bronze ou d’ambre, bijoux, monnaies, poteries, outils, chaudron (en cours de restauration) en sont le témoignage. À proximité, se trouve l’église Saint Jean-Baptiste de Viuz dont l’histoire remonte à l’époque paléochrétienne: les vestiges d’un bâtiment romain du Ier siècle et de trois églises des VI, VIII et Xes siècles sont visibles dans la crypte archéologique. L’édifice actuel est composé d’un chœur roman du XIIe siècle orné de chapiteaux en molasse verte décorés de fleurs d’eau et de stalles baroques de 1696. Les fonts baptismaux datent eux aussi du XVIIe, quant à la nef et aux collatéraux, ils sont de style néoclassique. Accès handicapé moteur total dans le musée et partiel dans l’église Saint-Jean-Baptiste. Le tout forme un ensemble exceptionnel unique en Savoie.

