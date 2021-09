Saint-Symphorien-d'Ozon Moulin de Novet Rhône, Saint-Symphorien-d'Ozon Visites du Moulin de Novet Moulin de Novet Saint-Symphorien-d'Ozon Catégories d’évènement: Rhône

Samedi 18 septembre, 14h00 Visites du Moulin de Novet * Moulin traditionnel de Novet. Attesté dès 1270, le moulin de Novet est un équipement seigneurial bénéficiant d’un droit de banalité obligeant collectivement les habitants à venir moudre leur blé. Au XVIIIe siècle, un moulinage de soie s’implante dans le grand bâtiment attenant, actionné par une même roue à aubes. L’établissement familial actuel est modernisé après-guerre avec l’installation de cylindres remplaçant les anciennes meules de pierre pour écraser les grains. L’énergie électrique s’est substituée à la force hydraulique mais les aménagements de dérivation de la rivière subsistent toujours. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

*

Visites commentées toutes les heures à 14 h 00, 15 h 00, 16 h 00, et 17 h 00.

Moulin de Novet 8, rue Saint-Georges, 69360 Saint-Symphorien-d’Ozon Saint-Symphorien-d’Ozon 69360 Rhône

04 78 02 71 12

