Exposition “1,81 m3/s” Moulin de Fécamp, 17 septembre 2021 14:00, Fécamp.

Journée du patrimoine 2021 Moulin de Fécamp. Gratuit

17 – 19 septembre

Exposition “1,81 m3/s”

“1,81 m3/s” rassemble et assemble des propositions graphiques, photos et dessins, en échos avec cet espace singulier, le moulin. C’est une architecture de béton puissante et élégante, un élément graphique, un point de repère physique et mémoriel important de la ville de Fécamp, mais aussi un point d’articulation entre la mer et la campagne.

L’inertie propre au lieu, une usine construite sur un fleuve, qui selon la formule d’Héraclite : « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve » , implique qu’une personne au moins soit au bord de l’eau. C’est Salomé Michard et Stéphane Pichard qui notent, et retiennent provisoirement le mouvement de l’eau.

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Moulin de Fécamp 3 rue Queue de Renard, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime

02 35 27 43 26 https://www.lemoulindefecamp.fr/

Le Moulin de Fécamp est une étonnante bâtisse du début du siècle dernier située sur la Valmont, la petite rivière qui traverse Fécamp. Vestige émouvant figé dans le temps, il est une invitation à se plonger dans un passé industriel qui animait jadis la cité fécampoise.

Le moulin fut exploité jusqu’en 2007 pour la fabrication de farine. La plupart des machines et des outils de travail sont encore exposés et permettent de mieux comprendre le processus de production de l’époque.

Aujourd’hui encore, la force hydraulique du moulin produit de l’électricité.

Crédits : © Moulin de Fécamp Gratuit © Moulin de Fécamp