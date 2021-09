Ouverture exceptionnelle du moulin mer de Traou Meur Moulin à marée de Traou-Meur, 18 septembre 2021 13:30, Pleudaniel.

Journée du patrimoine 2021 Moulin à marée de Traou-Meur. Gratuit

18 et 19 septembre

Ouverture exceptionnelle du moulin mer de Traou Meur

samedi 18 septembre – 13h30 à 19h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 19h30

Moulin à marée de Traou-Meur Lieu-dit Le Passage ; 22740 Pleudaniel Pleudaniel 22740 Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location18927025.jpg 02 96 22 13 89 http://www.apjb.org/fr/parcs/traou-meur.html

Appuyé sur une digue supposée du 17e siècle, le moulin, qui servait à moudre les grains domaniaux, date du 18e siècle. Il était dénommé le Moulin Neuf dans un aveu au seigneur de Guingamp de décembre 1647 et dépendait d’un manoir, dit de Tromeur. Moulin à mer, il fut longtemps possédé et affermé par la famille de Kerzulguen, avec son étang salé et ses dépendances. D’après un procès-verbal du 12 vendémiaire an V, le moulin à marée était associé à un moulin à eau de puissance très inférieure, qu’il supplanta par sa puissance et sa régularité. Les dépendances actuelles comprennent un ancien logis du 19e siècle et l’actuel logis, devenu résidence secondaire. Les équipements mécaniques et le système d’entraînement hydraulique interne, qui permettaient de traiter l’éventail de la polyculture céréalière, ont servi jusqu’ en 1961. Deux logements voisins portent les datent 1821 et 1827. La couverture du moulin à mer a été restaurée en 1977. L’édifice se trouve sur la rive gauche du Trieux, sur une anse affluente de la rivière. L’accès se fait par un chemin privé le long de la grève. La digue, large de 10 à 15 mètres, en bon état, comporte une porte d’admission centrale, un coursier et un déversoir. Le moulin est implanté sur la rive gauche de l’étang. Le moulin est de plan rectangulaire, avec étage de soubassement, rez-de-chaussée et étage de comble. La construction est faite en granit en pierre de taille et moellons. L’élévation sud est partiellement essentée de planches. Le toit est à croupes, couvert d’ardoises épaisses. Le coursier est séparé en deux canaux alimentant les deux roues à pales dont restent des vestiges en place. Dans le soubassement reste le mécanisme de transmission avec pignons en fonte et roues à dents de bois (pour limiter l’usure des pignons). Le système hydraulique et les bâtiments présentent un bon état général.

