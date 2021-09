Mont-Saint-Père Mont Saint Père Aisne, Mont-Saint-Père Panoramas de la vallée de la Marne Mont Saint Père Mont-Saint-Père Catégories d’évènement: Aisne

Samedi 18 septembre, 09h00 Panoramas de la vallée de la Marne * Il s’agit d’une balade de 7,5 Km sur la commune de Mont-Saint-Père passant par le village, les vignes, les bois et les bords de Marne. Au long du parcours, vous pourrez admirer deux beaux panoramas en hauteur sur la vallée de la Marne et ses vignes. Pour l’occasion, nous ouvrirons les portes de l’ancienne caserne des pompiers de la commune qui a pour caractéristique d’être incrustée dans un éperon rocheux. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

Tout public, sans limite de place ni inscription obligatoire

Mont Saint Père Route de Mézy-Moulins Mont-Saint-Père 02400 Aisne

