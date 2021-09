Collobrières Monastère de la Verne Collobrières, Var Visite libre du Monastère de la Verne Monastère de la Verne Collobrières Catégories d’évènement: Collobrières

Var

Visite libre du Monastère de la Verne Monastère de la Verne, 17 septembre 2021 11:00, Collobrières. Journée du patrimoine 2021 Monastère de la Verne. Tarif habituel

17 – 19 septembre Visite libre du Monastère de la Verne * Visite libre du Monastère de la Verne situé à 12km de Collobrières en direction de Grimaud (D14). Fondé en1170, cet édifice imposant, entièrement restauré, abrite des moniales, les soeurs de Bethléem. *

vendredi 17 septembre – 11h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 17h00

Monastère de la Verne D 214 – 83610 Collobrières Collobrières 83610 Var

https://cibul.s3.amazonaws.com/location54140617.jpg 0494480800 https://www.collobrieres.fr

