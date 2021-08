Ateliers pédagogiques sur les objets ou portraits de pouvoir Micro-Folie du Pays Foyen, 17 septembre 2021 09:30, Sainte-Foy-la-Grande.

Journée du patrimoine 2021 Micro-Folie du Pays Foyen. Gratuit|Sur inscription 05 57 46 03 00, microfolie@paysfoyen.fr, tourisme@paysfoyen.fr

Vendredi 17 septembre, 09h30, 14h00

Ateliers pédagogiques sur les objets ou portraits de pouvoir

L’objectif est de proposer aux participants des activités autour de reproductions de créations artistiques de très grande qualité, de toutes époques et de toutes cultures.

Autant de facteurs qui permettent de découvrir et d’apprendre par le jeu. Chaque mallette traite d’un seul sujet et en organise la découverte en ateliers, sollicitant plusieurs formes d’intelligences: suscitant curiosité et émotions.

Un jeu de l’oie autour du patrimoine girondin sera aussi proposé : une manière ludique de voyager dans le temps et dans l’espace pour découvrir les principales pépites du département en 90 images…

vendredi 17 septembre – 09h30 à 12h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

Gratuit. Sur réservation.



Micro-Folie du Pays Foyen 102, Rue de la République 33220 Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location59637246.jpg?_ts=1628601753699 05 57 46 03 00 https://www.tourisme-dordogne-paysfoyen.com/je-decouvre/la-micro-folie-du-pays-foyen/

Le musée numérique vous propose de découvrir plus de 1200 œuvres issues des musées nationaux et internationaux. Chacun peut suivre sa propose navigation, entre l’écran et la tablette mis à disposition, en lisant les cartels des musées, en découvrant les secrets des tableaux, en jouant, …

Il est également possible de réaliser des conférences sur rendez-vous pour les groupes dans le musée numérique.

Enfin, l’espace de réalité virtuelle permet d’accéder à de nombreuses vidéos réalisées par Arte 360°.

La Microfolie se trouve dans les locaux de l’Office de Tourisme du Pays Foyen.

Crédits : ©Ministère de la Culture Gratuit|Sur inscription ©Micro-Folie du Pays de Foyen