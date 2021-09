Nantes Mémorial de l'esclavage de Nantes, Quai de La Fosse, 44000 Nantes Loire-Atlantique, Nantes Visite libre du Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage Mémorial de l’esclavage de Nantes, Quai de La Fosse, 44000 Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Visite libre du Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage Mémorial de l’esclavage de Nantes, Quai de La Fosse, 44000 Nantes, 18 septembre 2021 09:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Mémorial de l’esclavage de Nantes, Quai de La Fosse, 44000 Nantes. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre du Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage * Sur une esplanade végétalisée, 2 000 plaques commémoratives rappellent les expéditions négrières parties de Nantes, ainsi que les principaux comptoirs de traite en Afrique et en Amérique. Un parcours méditatif, ponctué de citations du monde entier en rapport avec l’esclavage s’insère dans le quai de Loire. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

https://cibul.s3.amazonaws.com/location12531858.jpg 07 88 63 65 33

Complémentaire de l’exposition au Musée historique de Nantes (Château des ducs de Bretagne) ce monument rend hommage à ceux qui ont lutté et luttent encore contre l’esclavage dans le monde.

Crédits : © Patrick Garçon Gratuit Direction du Patrimoine et de l’Archéologie de Nantes

