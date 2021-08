Le Thillot Médiathèque du Thillot Le Thillot, Vosges Apprenez-en plus sur les anciennes mines de cuivre du Thillot en suivant une conférence Médiathèque du Thillot Le Thillot Catégories d’évènement: Le Thillot

Apprenez-en plus sur les anciennes mines de cuivre du Thillot en suivant une conférence Médiathèque du Thillot, 17 septembre 2021 20:00, Le Thillot. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque du Thillot. Gratuit Handicap moteur

Vendredi 17 septembre, 20h00 Apprenez-en plus sur les anciennes mines de cuivre du Thillot en suivant une conférence * Les dernières découvertes des recherches historiques et archéologiques à propos des mines de cuivre du Thillot vous seront révélées par Francis Pierre, directeur des fouilles. La conférence de Francis Pierre, directeur des fouilles, chercheur associé LAMOP à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, présentera les dernières découvertes historiques et archéologiques avec au programme : – « Et si les mineurs avaient fait parler la poudre un an plus tôt, en 1616 ! » : les nouvelles données des archives confrontées aux résultats archéologiques. – Les résultats d’une fouille de maison sur les hauts de la mine Saint-Charles ayant conduit à la découverte d’un habitat de fonction d’un chef mineur. *

vendredi 17 septembre – 20h00 à 22h00

Gratuit. Entrée libre.

Médiathèque du Thillot 11bis avenue de Verdun, 88160 Le Thillot Le Thillot 88160 Vosges

La Médiathèque, vous propose de consulter :

– 22 000 imprimés (livres et BD)

– 3 500 DVD

– 4 300 CD Audio

– 124 jeux de société et 38 jeux vidéo.

– 41 abonnements à des revues (soit plus de 4 100 numéros)

– 4 liseuses d’Ebooks. L’accès à la médiathèque est libre et gratuit. La consultation sur place est libre pour tous. Seul le prêt de documents nécessite un abonnement.

