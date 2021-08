Saint-Denis Médiathèque centre-ville de Saint-Denis Saint-Denis, Seine-Saint-Denis « Visite aux chandelles » des fonds patrimoniaux de la Commune de Paris de la médiathèque centre-ville de Saint-Denis (Plaine Commune) Médiathèque centre-ville de Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Vendredi 17 septembre, 20h30 « Visite aux chandelles » des fonds patrimoniaux de la Commune de Paris de la médiathèque centre-ville de Saint-Denis (Plaine Commune) * Pour les 38e Journées européennes du patrimoine , la médiathèque du centre-ville de Saint-Denis vous ouvre ce vendredi grand ses portes pour une visite commentée dans une ambiance tamisée de livres et documents issus de ses fonds patrimoniaux Commune de Paris.

Le 150e anniversaire de La Commune de Paris est l’occasion pour les médiathèques de Plaine Commune de partager avec vous leur fonds patrimonial sur La Commune, accessible depuis le 18 mars sur la plateforme www.communpatrimoine.fr *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 21h30

Entrée Libre

Médiathèque centre-ville de Saint-Denis 4 place de la Légion d’Honneur 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis

La médiathèque centre-ville de Saint-Denis fait partie du réseau de lecture publique de Plaine Commune. 23 médiathèques et 3 bibliobus, dans les 9 villes du territoire… elles sont gratuites et accessibles pour tous, habitants, salariés, étudiants….

