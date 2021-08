Visite guidée du manoir des Évêques Manoir des Évêques, 17 septembre 2021 14:00, Canapville.

17 – 19 septembre

Visite guidée du manoir des Évêques

De part et d’autre de la tour en pierre de grand appareil du XIIIe siècle, ont été construits, au début du XVe siècle, les deux manoirs à pans de bois tels qu’ils apparaissent aujourd’hui entourés d’un merveilleux jardin. Le pressoir à cidre montre son tour à piler et sa presse à longue étreinte. A l’intérieur du manoir, on peut également admirer la cheminée monumentale qui date du XIIIe siècle ainsi que du mobilier du XVIIIe siècle.

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

5€50, gratuit <18 ans, à partir de 7 ans.

Manoir des Évêques Manoir 14800 Canapville Canapville 14800 Calvados

https://cibul.s3.amazonaws.com/location19919832.jpg 06 74 30 54 20 http://www.manoirdeseveques.fr

