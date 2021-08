Miramont-de-Comminges Maison Garonne de Miramont-de-Comminges Haute-Garonne, Miramont-de-Comminges Exposition “La Garonne du Comminges” Maison Garonne de Miramont-de-Comminges Miramont-de-Comminges Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Miramont-de-Comminges

Exposition "La Garonne du Comminges" Maison Garonne de Miramont-de-Comminges, 20 juillet 2021 09:30, Miramont-de-Comminges
Journée du patrimoine 2021
Gratuit

20 juillet – 30 octobre Exposition “La Garonne du Comminges” * Autres Garonnes, les paysages racontent le fleuve Explorer la Garonne autrement ! Tour à tour montagnarde, industrielle, lacustre, urbaine, agricole, la Garonne est riche de contrastes. Dernière réalisation issue de la démarche Autres Garonnes du CAUE 31, cette exposition invite à une immersion au plus près des multiples facettes de la Garonne en cheminant au fil de la Via Garona (GR@861) et de Trans Garona (véloroute). À travers un parcours alternant points d’observation du grand paysage et focus sur des sites garonnais, l’exposition “La Garonne du Comminges” offre un regard inédit sur le fleuve, à la Maison de la Garonne de Miramont-de-Comminges du 1er juillet à 30 octobre 2021. *

mardi 20 juillet – 09h30 à 12h00

*

Maison Garonne de Miramont-de-Comminges
10 rue Maubé 31800 Miramont-de-Comminges
31800 Haute-Garonne
Crédits : © CAUE31

Catégories d'évènement: Haute-Garonne, Miramont-de-Comminges
Lieu Maison Garonne de Miramont-de-Comminges
Adresse 10 rue Maubé 31800
Ville Miramont-de-Comminges