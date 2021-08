Bar-le-Duc Maison Dutriez - À la Lorraine Bar-le-Duc, Meuse À la découverte de la confiture de groseilles, renommée de Bar-le-Duc ! Maison Dutriez – À la Lorraine Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

À la découverte de la confiture de groseilles, renommée de Bar-le-Duc ! Maison Dutriez – À la Lorraine, 17 septembre 2021 10:00, Bar-le-Duc. Journée du patrimoine 2021 Maison Dutriez – À la Lorraine. Gratuit

17 et 18 septembre À la découverte de la confiture de groseilles, renommée de Bar-le-Duc ! * Venez découvrir le processus de fabrication de la confiture de groseilles épépinées à la plume d’oie, selon une tradition ancestrale perpétuée par les établissements Dutriez. Projection d’un film. Les membres de la Maison Dutriez seront là pour répondre à vos questions. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 10h30

vendredi 17 septembre – 15h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 10h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h30

Gratuit. Entrée libre.

Maison Dutriez – À la Lorraine 35 rue de l’Étoile, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse

La Maison Dutriez est une entreprise familiale qui fabrique la célèbre confiture de groseilles de Bar le Duc. Elle est considérée comme l’une des meilleures au monde. Surnommée « Le Caviar De Bar » par le journal « Le Point », cette confiture jouit d’une renommée internationale. Fondée en 1879, elle est aujourd’hui dirigée par Anne Dutriez depuis 2000. C’est grâce à une recette vieille de plus de 600 ans, un secret de fabrication racheté par le Grand Père d’Anne Dutriez en 1974, que l’entreprise connait un succès retentissant. L’atelier de fabrication de la Maison Duriez est le dernier de son genre, qui fut la spécialité qui a fait la renommée de Bar-le-Duc aux XIXe et XXe siècles.

