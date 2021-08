Nîmes Maison du protestantisme Gard, Nîmes Conférence “Les Temples de Nîmes, art et architecture” Maison du protestantisme Nîmes Catégories d’évènement: Gard

vendredi 17 septembre – 18h30 à 19h30

Maison du protestantisme 3 rue Claude Brousson, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard

04 66 67 97 40 http://www.eglise-protestante-unie-nimes.fr

Ancienne maison qui faisait partie du couvent des Ursulines chargées de l’éducation catholique de jeunes filles protestantes, devient maison presbytérale en 1836. Restructurée en 1995, elle accueille aujourd’hui des expositions et une bibliothèque possédant un remarquable fonds ancien du XIXe siècle.

