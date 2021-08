Exposition extérieure Chemin des peintres de la Côte d’Opale Maison du port départemental d’Etaples, 17 septembre 2021 00:00, Étaples.

Journée du patrimoine 2021 Maison du port départemental d’Etaples. Gratuit

18 et 19 septembre

Exposition extérieure Chemin des peintres de la Côte d’Opale

*

“Chemin des peintres de la Côte d’Opale », le Département du Pas-de-Calais et les communes partenaires de Wissant, Boulogne-sur-Mer, Berck-sur-Mer, Étaples-sur-Mer, Le Touquet-Paris-Plage, Montreuil-sur-Mer, Condette ainsi que le Château d’Hardelot – Centre culturel de l’Entente Cordiale, vous proposent un nouvel itinéraire culturel le long du littoral.

Du 26 juin au 28 novembre 2021, vous retrouverez en bord de mer ou encore au cœur des sites patrimoniaux ou naturels, une exposition extérieure de 82 panneaux grand format, reproduisant les œuvres des peintres de la Côte d’Opale qui ont sillonné le littoral entre 1880 et 1920. Ces œuvres d’art sont conservées dans les collections départementales et les musées de la Côte d’Opale. Nous vous invitons à parcourir ce « Chemin des peintres » et à pousser les portes des musées, de la Maison du Port départemental d’Etaples et du Château d’Hardelot – Centre culturel de l’Entente Cordiale afin d’y découvrir les collections permanentes et les expositions temporaires. La Maison du site des Deux-Caps propose également un Festival de photographies de paysages et de nature du 7 mai au 26 septembre.

Ce projet « Chemin des peintres de la Côte d’Opale » est mené par le Département du Pas-de-Calais en partenariat avec certaines structures culturelles du littoral.

Etapes du parcours disponibles sur www.patrimoines.pasdecalais.fr

Programmation culturelle globale sur www.pasdecalais.fr

WISSANT, Digue d’Aval

BOULOGNE-SUR-MER, Jardin de Nausicaà, Boulevard Sainte Beuve

CONDETTE, Cour du Château d’Hardelot-Centre culturel de l’Entente Cordiale, 1 rue de la Source

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE, jardin du musée à l’angle des avenues du golf et du château, et jardin du phare, square Paul Rivet, avenue des phares

ETAPLES-SUR-MER, Port départemental, Quai Napoléon

MONTREUIL-SUR-MER, Parc Saint-Walloy, rue Saint-Walloy

BERCK-SUR-MER, Place du 18 juin

*

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h59

*

Exposition-parcours extérieure accessible à tous jusqu’au 28 novembre 2021.



Maison du port départemental d’Etaples 1 boulevard de l’Impératrice – 62630 Etaples Étaples 62630 Pas-de-Calais

03 21 21 37 47

Crédits : CD62 Gratuit